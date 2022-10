¿Estamos construyendo la infraestructura de descubrimiento de datos que desean los investigadores? comparación de las perspectivas de los especialistas de apoyo y los investigadores

Sun, Guangyuan, Tanja Friedrich, Kathleen Gregory, y Brigitte Mathiak. «Are we building the data discovery infrastructure researchers want? Comparing perspectives of support specialists and researchers». arXiv, 29 de septiembre de 2022. https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.14655.

En la actualidad, las prácticas de descubrimiento de datos tienden a estudiarse desde la perspectiva de los investigadores o desde la perspectiva de los especialistas de apoyo. Esta separación es problemática, ya que a los especialistas de apoyo les resulta fácil construir infraestructuras y servicios basados en las percepciones de las prácticas de los investigadores, en lugar de las propias prácticas. Este artículo reúne y analiza ambas perspectivas para apoyar la construcción de infraestructuras y servicios eficaces para el descubrimiento de datos. Se trata de una metasíntesis del trabajo que los autores han realizado durante los últimos seis años investigando las prácticas de descubrimiento de datos de los investigadores y de los especialistas de apoyo, como los bibliotecarios de datos.

Se comprobó que, aunque existen muchas similitudes en lo que los investigadores y los especialistas de apoyo quieren y piensan sobre el descubrimiento de datos, hay algunas diferencias importantes, sobre todo la interconexión del descubrimiento de datos con la búsqueda en la web, la búsqueda bibliográfica y las redes sociales. Se dan recomendaciones sobre cómo los diferentes tipos de trabajo de apoyo pueden abordar estos puntos de diferencia para apoyar mejor las prácticas de descubrimiento de datos de los investigadores.