Wiley retiró 1.379 títulos de libros electrónicos de la plataforma Proquest debido a que eran libros de texto muy utilizados

Wiley retira 1.379 libros electrónicos de sus paquetes de suscripción debido a que muchos de estos libros eran muy utilizados, sin dar posibilidad a comprarlos a acceso perpetuo, porque ser considerados libros de texto. Así que, como estos libros eran muy utilizados, Wiley decidió dejar de permitir a las bibliotecas comprarlos como libros electrónicos para ponerlos a disposición de sus aluumnos.

A finales de agosto, al comienzo del semestre escolar de otoño de 2022, la editorial Wiley retiró bruscamente 1.379 títulos multidisciplinares de Proquest, proveedor de las colecciones de libros electrónicos de las universidades de todo el mundo. Como resultado, los bibliotecarios y los miembros de universidades en los Estados Unidos y a nivel internacional se han apresurado a identificar opciones de libros de texto alternativos para sus estudiantes, ya que la pandemia amplificó el problema con las licencias restrictivas y los libros de texto electrónicos.

Library Futures y SPARC condenan enérgicamente esta acción de Wiley, que dificulta seriamente el acceso de los estudiantes a materiales de curso equitativos y asequibles. La lista completa de títulos y la información de contacto pública de sus autores fue recopilada por Johanna Anderson de #ebookSOS.

Debido a que estos títulos ya no están disponibles para que las bibliotecas los licencien o compren, los estudiantes se verán obligados a comprar el acceso a los proveedores que licencian los libros de texto electrónicos directamente a los estudiantes, o a comprar sus propias copias impresas. El hecho de que los estudiantes tengan que adquirir la licencia de los libros por su cuenta interfiere en su acceso equitativo a la educación y tiene graves consecuencias para la privacidad de sus datos personales.

Al retirar inesperadamente estos títulos electrónicos de las colecciones de las bibliotecas universitarias, Wiley ha trasladado de hecho la carga financiera del acceso a los materiales del curso exclusivamente a los estudiantes, haciendo imposible el acceso a los materiales del curso sin pagar o, en algunos casos, sin que se les facture automáticamente. En la Universidad George Washington, si un instructor selecciona uno de estos textos para el plan de estudios, la única manera de que un estudiante obtenga el título sin coste alguno es compitiendo con otros 269 estudiantes por el único ejemplar impreso del texto que la biblioteca ha puesto en reserva. Citando a Heather Joseph, directora ejecutiva del SPARC, «la gente puede seguir accediendo a los recursos con una tarjeta, pero ya no es con una tarjeta de la biblioteca o una identificación de estudiante: Es con una tarjeta de crédito».

«Es un reto trabajar con un proveedor que no comparte nuestros valores… Una parte clave de la inclusión es la asequibilidad. Las universidades no son baratas, ni siquiera las más asequibles. Cuando se añade el coste de los materiales de aprendizaje, se afecta a la capacidad de los estudiantes para perseguir sus verdaderos intereses, y realmente se empieza a crear un entorno de tener y no tener», dijo Geneva Henry, de la Universidad George Washington, en Inside Higher Ed.

Library Futures y SPARC creen que es vital reconocer las implicaciones para la privacidad al a los estudiantes a comprar el acceso a las plataformas de los proveedores que licencian los materiales electrónicos de los cursos directamente a los estudiantes. Dado que los proveedores no están obligados a cumplir las mismas leyes de confidencialidad que las bibliotecas para mantener la información personal en privado, exigir a los estudiantes que den sus datos personales a las grandes empresas con ánimo de lucro se salta tanto la privacidad de los estudiantes como las leyes estatales de privacidad de las bibliotecas que pretenden proteger contra el lucro y otros usos inapropiados de la información personal.

Por último, esta eliminación demuestra la insostenibilidad e imprevisibilidad de la concesión de licencias de contenidos tanto para los estudiantes como para las bibliotecas. Los contenidos no son intercambiables: que un proveedor o editor retire títulos de la biblioteca poco antes de que comience un semestre sería imposible en la prensa escrita; esta descarada medida de Wiley debería preocupar a las bibliotecas universitarias de todo el mundo. Las acciones de Wiley son particularmente perjudiciales para los discapacitados, los vulnerables, y para los estudiantes fuera del campus en una época de expansión del aprendizaje a distancia.

Los defensores, los expertos en políticas, los académicos y los bibliotecarios deben asegurarse de que las grandes empresas no puedan interferir en el plan de estudios e interrumpir el aprendizaje retirando materiales educativos cruciales a los estudiantes cuando más lo necesitan. La retirada de más de 1.300 títulos por parte de Wiley perturba el papel que tradicionalmente han desempeñado las bibliotecas a la hora de proporcionar reservas para los cursos, así como el rico mercado secundario que existe para los materiales de los cursos. Los libros abiertos y accesibles son una cuestión fundamental para el SPARC, así como para Library Futures, y debemos pedir cuentas a los proveedores por tomar decisiones unilaterales que perjudican el aprendizaje y la accesibilidad a la información para todos los estudiantes.