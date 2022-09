Esta biblioteca apoya los ODS: contribución de IFLA a la Semana de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

‘Celebrating SDG Action Week: New Resources From IFLA’ International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) septiembre de 2022. repository.ifla.org,

Estamos en la Semana de Acción de los ODS, un período centrado en los pasos necesarios para cumplir con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Para celebrarlo, la IFLA ha lanzado una serie de nuevos materiales, así como una lista de correo para mantenerse en contacto con nuestro trabajo en esta área.

La Semana de Acción de los ODS se celebra cada año en torno a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su objetivo es centrar la atención -y la presión- en los líderes mundiales reunidos en Nueva York, instándoles a intensificar su trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aunque se beneficia del apoyo de las Naciones Unidas, pretende ser un evento para todos los tipos de partes interesadas de todo el mundo, ¡incluyendo, por supuesto, las bibliotecas!

La IFLA ha participado en el trabajo sobre los ODS desde antes de que se acordaran en 2015. Hemos trabajado para subrayar la importancia del acceso a la información para los líderes mundiales, pero también el valor y la importancia de los propios ODS para nuestro propio campo.

Fundamentalmente, se tiene en cuenta que, además de crear oportunidades para formar nuevas conexiones y actualizar las percepciones de las bibliotecas dentro del gobierno, los ODS proporcionan un lenguaje que podemos utilizar al abogar, así como nos desafía a pensar en nuestras propias contribuciones al desarrollo.

La Semana de Acción de los ODS es, por lo tanto, una oportunidad para hacer llamamientos al gobierno y para movilizarnos nosotros mismos.

Para ayudar a ello, hemos desarrollado una nueva serie de materiales para apoyar el campo: