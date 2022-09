La política fiscal del cannabis y la financiación de las bibliotecas: libro blanco del EveryLibrary Institute

«Cannabis Tax Policy and Libraries: A New Whitepaper From EveryLibrary Institute». Cannabis News World, 7 de septiembre de 2022,

Texto completo

En su serie continua de libros blancos, el EveryLibrary Institute ha creado el libro blanco «Cannabis Tax Policy and Libraries» (julio de 2022) para ayudar a informar a los líderes de las bibliotecas y a las partes interesadas en las políticas públicas sobre el papel que los ingresos del cannabis recreativo deberían tener en el apoyo a las bibliotecas públicas como instituciones de anclaje comunitario.

Durante décadas, la legalización del cannabis parecía inalcanzable porque la sustancia se consideraba ilícita y tabú, pero la opinión pública ha cambiado. En la actualidad, los estadounidenses apoyan de forma abrumadora la legalización y la mayoría de ellos apoyan tanto la venta medicinal como la recreativa. A medida que el cannabis se ha ido legalizando para el consumo de los adultos, los gobiernos estatales y los municipios han obtenido grandes cantidades de ingresos fiscales.

El documento «Cannabis Tax Policy and Libraries» del EveryLibrary Institute explora y anima a los líderes de las bibliotecas a considerar cómo los ingresos de los impuestos sobre el cannabis pueden ser utilizados para programas, colecciones, servicios y otras prioridades en los estados con ventas recreativas actuales y proporciona recomendaciones en los estados que están considerando la venta recreativa también.

Las bibliotecas públicas de Estados Unidos suelen financiarse a través de los impuestos sobre la propiedad y están estructuradas de una de estas tres maneras. Las bibliotecas son un departamento del gobierno municipal (con o sin una línea de ingresos específica), son corporaciones sin ánimo de lucro que trabajan bajo contrato con un municipio, o son un distrito o jurisdicción independiente con la facultad de recaudar impuestos, generalmente sobre la propiedad. Los impuestos sobre el cannabis son una enorme fuente de financiación de la que las bibliotecas no deberían quedar al margen.

El cannabis recreativo se grava con una tasa significativamente más alta que el cannabis medicinal. Las bibliotecas de los estados en los que el cannabis recreativo está vigente deberían trabajar activamente con las legislaturas estatales para asignar fondos procedentes de los ingresos fiscales. En los estados que aún no han legalizado el cannabis recreativo, las bibliotecas tienen la oportunidad de anticiparse e influir en la futura asignación de los ingresos fiscales.