El acceso abierto a la investigación puede paliar las deficiencias con que se encuentran las personas con discapacidad

«Open Access to Research Can Close Gaps for People with Disabilities». STAT, 6 de septiembre de 2022,

Ver completo

Guía

F ederal Office of Science and Technology Policy ha emitido una guía para que la investigación y las publicaciones financiadas por el gobierno federal estén disponibles para todos, sin demoras ni embargos. Este importante anuncio sobre el acceso abierto tiene el potencial de eliminar las barreras de información que han frenado durante mucho tiempo el progreso social y científico.

A pesar del acceso abierto inmediato a los resultados de la investigación, las personas con discapacidades se enfrentan a barreras únicas para acceder a la información. Estas cuestiones deben tenerse en cuenta a medida que esta política va tomando forma.

Los investigadores discapacitados con problemas de visión, no tienen un acceso equitativo a la información científica. Esto incluye barreras para acceder a los datos y a las publicaciones revisadas por pares, que con demasiada frecuencia no están disponibles en formatos accesibles. Esta brecha en el acceso se opone a las leyes federales, como la Americans with Disabilities Act y la Rehabilitation Act,, que apoyan la igualdad de acceso a la información.

Pero la información científica no se limita a descargar revistas y bases de datos. Acceder a los datos de la investigación puede significar utilizar programas informáticos en línea, sitios web o mapas interactivos, y asistir a seminarios web o conferencias. Cuando los resultados científicos no son accesibles, las personas con discapacidad -investigadores, responsables políticos, defensores de la causa y otros- se ven impedidas de acceder plenamente a la información, lo que limita su conocimiento de la investigación, su participación y su inclusión.

Las personas con discapacidad están muy poco representadas en la ciencia. Aunque el 27% de los adultos estadounidenses tienen una discapacidad, sólo el 9% de la mano de obra científica es discapacitada. En la última década, menos del 2% de los investigadores financiados por los Institutos Nacionales de la Salud y menos del 1% por la Fundación Nacional de la Ciencia declaran tener una discapacidad. El acceso a los datos de investigación, las publicaciones y otras formas de información es fundamental para la concesión de subvenciones. Garantizar el acceso a esta información ayudará a colmar estas lagunas en la mano de obra científica.

A medida que se desarrollan los planes para abrir el acceso a los resultados de la investigación, la accesibilidad de la información y los datos para las personas con discapacidad debe ser un componente central del acceso abierto y universal. Además de garantizar el cumplimiento de las leyes establecidas, esto apoyaría los esfuerzos esbozados en dos de las órdenes ejecutivas del presidente Biden, ambas centradas en las personas con discapacidad: una sobre el avance de la equidad en toda la sociedad a través de las acciones del gobierno federal y la otra sobre la promoción de la equidad, la inclusión y los esfuerzos de accesibilidad de la diversidad federal, ambas centradas en las personas con discapacidad.

La educación y la formación deben centrarse en los principios del diseño universal, proporcionar una comprensión básica de la comunicación y la accesibilidad de la información, y revisar las mejores prácticas para apoyar la inclusión, como el texto alternativo para el contenido no textual, como las figuras y las imágenes, los subtítulos para los vídeos y los resúmenes en lenguaje sencillo. Estos esfuerzos serán potencialmente más importantes a medida que el Departamento de Justicia emprenda la elaboración de normas de accesibilidad a los sitios web para los gobiernos estatales y locales.