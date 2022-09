¿Cumplimos lo que decimos? Una instantánea de cómo las revistas académicas de Biblioteconomía y Documentación ponen en práctica (o no) los valores disciplinarios

Borchardt, Rachel, et al. «Are We Walking the Talk? A Snapshot of How Academic LIS Journals Are (or Aren’t) Enacting Disciplinary Values». In the Library with the Lead Pipe, enero de 2022.

¿Demuestran las principales revistas de bibliotecas académicas un compromiso con los valores de la profesión de biblioteconomía y documentación, a saber, la apertura, la inclusión y la equidad?

El ámbito de las bibliotecas universitarias afirma valorar la responsabilidad social, el acceso abierto, la equidad, la diversidad y la inclusión (EDI). Sin embargo, las prácticas de las revistas académicas no siempre reflejan estos valores. Este artículo describe un estudio de métodos mixtos diseñado para operacionalizar y medir estos valores en la práctica. Los autores descubrieron que muchas de las revistas que examinaron tienen políticas y prácticas de acceso abierto, pero se quedan cortas a la hora de facilitar la accesibilidad y garantizar la IDE en sus procesos de publicación. En resumen, las revistas de bibliotecas no cumplen con los ideales que nuestro propio campo ha definido.