La política de manipulación de las redes sociales

Rogers, Richard, and Sabine Niederer, eds. The Politics of Social Media Manipulation. Amsterdam University Press, 2020

La desinformación y las llamadas fake news son fenómenos contemporáneos con ricas historias. La desinformación, o la introducción deliberada de información falsa con el fin de causar daño, recuerda infames operaciones de injerencia extranjera en los sistemas de medios nacionales. Las protestas por las noticias falsas, o las historias dudosas con la parafernalia de las noticias, han coincidido con la introducción de nuevas tecnologías de medios que interrumpen la publicación, distribución y consumo de noticias, desde los llamados periódicos informativos de rumores hace siglos hasta la blogosfera recientemente.

Designar una organización de noticias como falsa, o der Lügenpresse, tiene una historia más oscura, asociada con regímenes autoritarios o grandilocuencia populista que disminuye la reputación de los «medios de élite» y el valor de las verdades inconvenientes. En una serie de estudios, utilizando métodos digitales y periodismo de datos, los autores indagan hasta qué punto las redes sociales han permitido empíricamente la penetración de operaciones de desinformación extranjeras, la publicación generalizada y la difusión de contenido dudoso, así como comentaristas extremos con seguidores considerables que atacan los principales medios de comunicación como falsos.