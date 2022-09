El camino hacia la publicación: una guía para la escritura cuantitativa en las ciencias de la salud

Stephen Luby, Dorothy L. Southern The Pathway to Publishing: A Guide to Quantitative Writing in the Health Sciences. Springer, 2022

La redacción de manuscritos es fundamental para el avance del conocimiento científico. Para los aspirantes a científicos que inician su carrera, la redacción de manuscritos como primer autor es una oportunidad para desarrollar habilidades críticas y acreditar su experiencia. Sin embargo, la redacción de manuscritos es difícil, sobre todo para los científicos que utilizan el inglés como segunda lengua. Muchos estudiantes de ciencias evitan intencionadamente un plan de estudios intensivo en escritura. Es difícil conseguir revisiones cuidadosas y exhaustivas de los borradores de los manuscritos, y los supervisores científicos experimentados se enfrentan a más demandas de tiempo que el que tienen disponible. Los borradores de manuscritos débiles desaniman a los científicos supervisores que invierten el tiempo necesario para dirigir las revisiones. Para los científicos experimentados es más fácil ignorar la solicitud o simplemente reescribir el artículo. Los científicos que inician su carrera están motivados para hacer frente a estos obstáculos, pero es difícil encontrar consejos específicos, y muchos de ellos están detrás de un muro de pago.

Este texto esencial, de acceso abierto, presenta lecciones de escritura organizadas como errores comunes, proporcionando a los estudiantes y a los investigadores que inician su carrera una manera eficiente de aprender, y a los mentores una guía de referencia rápida para la revisión. Las descripciones de los errores incluyen ejemplos concretos extraídos de experiencias reales de otros escritores noveles, así como sugerencias sobre cómo abordarlos con éxito y evitarlos en el futuro. Las versiones de este libro han sido utilizadas por la Universidad de Stanford, UC Davis, Johns Hopkins y numerosas instituciones y organizaciones internacionales durante más de una década.