El arte nuevo de hacer libros de Ulises Carrión, 1975

Ulises Carrión (1941, San Andrés Tuxtla, México – 1989, Amsterdam) fue un artista, editor, comisario y teórico de la vanguardia artística internacional posterior a los años 60. Figura clave del arte conceptual mexicano

Qué es un libro

Un libro es una secuencia de espacios.

Cada uno de esos espacios es percibido en

un momento diferente: un libro es también

una secuencia de momentos.

. . . .

Un libro no es un estuche de palabras, un

saco de palabras, un soporte de palabras.

. . . .

Un escritor, contrariamente a la opinión

popular, no escribe libros.

Un escritor escribe textos.

El que un texto esté contenido en un libro

se debe únicamente a la dimensión de dicho

texto o, tratándose de varios textos cortos

(poemas, por ejemplo), al número de ellos.

. . . .

Un texto literario (prosa) contenido en un

libro ignora el hecho de que éste es una

secuencia espacio-temporal autónoma.

Una serie de textos más o menos cortos

(poemas o no), distribuidos en un libro

según cierto orden propio, manifiesta la

naturaleza secuencial del libro.

La manifiesta, acaso la usa. Pero no la

aprovecha, no la incorpora, no la asimila.

. . . .

El lenguaje escrito es una secuencia de

signos desplegados en el espacio, cuya

lectura transcurre en el tiempo.

. . . .

El libro es una secuencia espacio-temporal.

. . . .

El libro existió originalmente como recipiente

de un texto (literario).

Pero el libro, considerado como una realidad

autónoma, puede contener cualquier

lenguaje (escrito), no sólo el literario, e

incluso cualquier otro sistema de signos.

. . . .

De entre los lenguajes, el literario

(prosa y poesía) no es el que mejor se

acopla a la naturaleza del libro.

. . . .

Un libro puede ser el recipiente accidental

de un texto cuya estructura es

diferente del libro: son los libros de

las librerías y las bibliotecas.

Un libro puede existir también como una

forma autónoma y suficiente en sí misma,

incluyendo acaso un texto que acentúa,

que se integra, a esa forma: aquí

empieza el arte nuevo de hacer libros.

. . . .

En el arte viejo el escritor se cree

inocente del libro real. Él escribe el

texto. El resto lo hacen los lacayos, los

artesanos, los obreros, los otros.

En el arte nuevo la escritura del texto

es sólo el primer eslabón en la cadena

que va del escritor al lector. En el arte

nuevo el escritor asume la responsabilidad

del proceso entero.

. . . .

En el arte viejo el escritor escribe

textos.

En el arte nuevo el escritor hace libros.

. . . .

Hacer un libro es actualizar su ideal

secuencia espacio-temporal por medio de

la creación de una secuencia paralela

de signos, lingüísticos o no.

La lectura

Para leer el arte viejo basta conocer el

abecedario.

Para leer el arte nuevo es preciso aprehender

el libro en tanto que estructura,

identificar sus elementos y entender la

función de éstos.

. . . .

Uno puede leer el arte viejo creyendo

entender, y estar equivocado.

Este malentendido es imposible en el arte

nuevo. Sólo puede leerse si se entiende.

. . . .

En el arte viejo todos los libros se leen

de la misma manera.

En el arte nuevo cada libro requiere de

una lectura diferente.

. . . .

En el arte viejo leer la última página

lleva tanto tiempo como leer la primera.

En el arte nuevo el ritmo de lectura

cambia, se apresura, se precipita.

. . . .

Para entender y apreciar un libro de arte

viejo es necesario leerlo enteramente.

En el arte nuevo a menudo NO es necesario

leer el libro entero. La lectura puede

cesar en el momento en que se ha comprendido

la estructura total del libro.

. . . .

El arte nuevo hace posible una lectura

más rápida que la de los cursos de lectura

rápida.

. . . .

Hay métodos de lectura rápida porque los

métodos de escritura son demasiado lentos.

. . . .

Leer un libro es percibir secuencialmente

su estructura.

. . . .

El arte viejo ignora la lectura.

El arte nuevo crea condiciones específicas

de lectura.

. . . .

Lo más lejos a que el arte viejo ha llegado

es a pensar en los lectores, lo cual

es ir demasiado lejos.

. . . .

El arte nuevo no discrimina lectores; no

se dirige a los viciosos de la lectura, ni

trata de arrebatarle público a la televisión.

. . . .

Para poder leer el arte nuevo, y entenderlo,

no es necesario haber estudiado

cinco años en la Facultad de Letras.

. . . .

Los libros del arte nuevo no necesitan,

para ser apreciados, de la complicidad

sentimental y/o intelectual del lector

en cuestiones de amor, política, psicología,

geografía, etcétera.

. . . .

El arte nuevo apela a la facultad que

tienen todos los hombres de entender y

crear signos y sistemas de signos.

Ámsterdam, mayo de 1974