Libro Blanco: Medición de los resultados de la investigación mediante la bibliometría

Bibliometrics, University of Waterloo Working Group on, et al. White Paper: Measuring Research Outputs Through Bibliometrics. University of Waterloo Working Grou, 2016.

Este Libro Blanco ofrece una revisión de alto nivel de las cuestiones relevantes para la comprensión de la bibliometría, así como recomendaciones prácticas sobre cómo utilizar adecuadamente estas medidas. No se trata de un documento político, sino que define y resume las pruebas que abordan el uso adecuado del análisis bibliométrico en la Universidad de Waterloo. Las cuestiones identificadas y las recomendaciones se aplicarán en general a otras instituciones académicas. La comprensión de los tipos de medidas bibliométricas y sus limitaciones permite identificar tanto los usos adecuados como las limitaciones cruciales del análisis bibliométrico. Las recomendaciones que se ofrecen al final de este documento ofrecen una serie de oportunidades para que los investigadores y administradores de Waterloo y de otros lugares puedan integrar el análisis bibliométrico en su práctica.