Las bibliotecas y las necesidades de los usuarios sin hogar: un estudio exploratorio

Blood, Anne (2022) «Georgia’s Libraries and the Needs of Patrons Experiencing Homelessness: An Exploratory Study,» The Southeastern Librarian: Vol. 70: Iss. 2, Article 4. DOI: 10.32727/19.2022.6



Este documento presenta una encuesta de muestra de los servicios de las bibliotecas de Georgia para las personas sin hogar, realizada en la primavera de 2020. Examina la investigación previa sobre las mejores prácticas para ayudar a las personas sin hogar y los intentos anteriores de implementar estas prácticas. A partir de estas prácticas y experiencias se diseñaron las preguntas de la encuesta. Las preguntas son las siguientes: ¿qué barreras existen, si las hay, en estas bibliotecas que puedan dificultar el uso de los servicios bibliotecarios por parte de las personas sin hogar? ¿Siguen estas bibliotecas los estándares de las mejores prácticas en sus servicios que ayudan a que todos los usuarios se sientan bienvenidos utilizando las instalaciones de las bibliotecas? Las conclusiones muestran en qué aspectos destacan las bibliotecas públicas de Georgia y en qué aspectos podrían mejorar, además de ofrecer sugerencias a todas las bibliotecas públicas. También abre la puerta a la realización de estudios más amplios en el futuro.