Diferencias nacionales en la difusión y uso de la literatura de acceso abierto

National differences in dissemination and use of open access literature

Marc-André SimardGita GhiasiPhilippe MongeonVincent Larivière

Simard M-A, Ghiasi G, Mongeon P, Larivière V (2022) National differences in dissemination and use of open access literature. PLoS ONE 17(8): e0272730. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272730

La difusión del Acceso Abierto (OA) ha cobrado un gran impulso en la última década, gracias a la implementación de varias políticas de OA por parte de financiadores e instituciones, así como al desarrollo de varias plataformas nuevas que facilitan la publicación de contenidos de OA a bajo o ningún coste. Los estudios han demostrado que casi la mitad de la literatura científica contemporánea podría estar disponible en línea de forma gratuita. Sin embargo, pocos estudios han comparado el uso de la literatura OA entre países.

Este estudio pretende ofrecer una imagen global de la adopción del OA por parte de los países, utilizando dos indicadores: las publicaciones en OA y las referencias hechas a artículos en OA. Encontramos que, en promedio, los países de bajos ingresos están publicando y citando OA en mayor proporción, mientras que los países de ingresos medianos altos y los países de ingresos más altos publican y citan artículos OA en tasas inferiores a la media mundial.

En la Fig. «Puntuación z ponderada y mapa normalizado del número de publicaciones de OA por país». El marrón indica que un país está por encima de la media mundial, el azul indica que está por debajo de la media mundial. El blanco representa la media mundial.

Estos resultados ponen de manifiesto las diferencias nacionales en la adopción del OA y sugieren que se necesitan más iniciativas de OA a nivel institucional, nacional e internacional para apoyar una mayor adopción de la investigación abierta.