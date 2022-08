La realidad aumentada podría ser el futuro de los libros de papel

Augmented reality could be the future of paper books, according to new research. University of Surrey, Published: 03 August 2022

Texto completo

La realidad aumentada podría permitir el regreso de los libros impresos frente a la tendencia de los libros electrónicos, según investigadores de la Universidad de Surrey.

Surrey ha presentado la versión de tercera generación (3G) de su proyecto Next Generation Paper (NGP), que permite al lector consumir información en el papel impreso y en la pantalla, uno al lado del otro.

El Dr. Radu Sporea, profesor titular del Instituto de Tecnología Avanzada (ATI), comenta:

«La forma de consumir literatura ha cambiado con el tiempo, con muchas más opciones que los libros de papel. Actualmente existen múltiples soluciones electrónicas, como los lectores electrónicos y los dispositivos inteligentes, pero ninguna solución híbrida que sea sostenible a escala comercial.

«Los libros aumentados, o a-books, pueden ser el futuro de muchos géneros de libros, desde los viajes y el turismo hasta la educación. Esta tecnología existe para ayudar al lector a comprender más profundamente el tema escrito y obtener más a través de medios digitales sin arruinar la experiencia de leer un libro de papel.»

La eficiencia energética y el papel conductor preimpreso son algunas de las novedades que permiten fabricar los libros aumentados de Surrey a escala semiindustrial. Sin cables visibles para el lector, los libros de realidad aumentada de Surrey permiten a los usuarios activar el contenido digital con un simple gesto (como deslizar un dedo o pasar una página), que luego se mostrará en un dispositivo cercano.