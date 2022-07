Anuncio de cambios en el Journal Citation Reports 2023 : Clarivate incluirá el Factor de impacto en todas las revistas indexadas en la Web of Science Core Collection

Quaderi, Nandita. Announcing changes to the 2023 Journal Citation Reports. Editor-in-Chief & Vice President Editorial, Web of Science, Clarivate

A partir de la versión 2023 del JCR, los factores de impacto de las revistas se ampliarán a todas las revistas de la Web of Science Core Collection, incluidas las de arte y humanidades.

En la versión 2023 del Journal Citation Reports™, todas las revistas de la Web of Science Core Collection™ recibirán un Journal Impact Factor (JIF)™. Esto supone ampliar el JIF del Science Citation Index Expanded (SCIE)™ y del Social Science Citation Index (SSCI)™ para incluir revistas del Arts and Humanities Citation Index (AHCI)™ y del multidisciplinar Emerging Sources Citation Index (ESCI)™.

Journal Citation Reports anuales permiten a la comunidad investigadora, a los editores y a los bibliotecarios evaluar y comparar el impacto académico de las revistas de calidad del mundo mediante una serie de indicadores, datos descriptivos y visualizaciones.

Clarivate ha dedicido mostrar el JIF para todas las revistas indexadas en la Web of Science Core Collection como parte de su compromiso continuo con la integridad del registro académico. Para acelerar el ritmo de la innovación, los financiadores de la investigación, las instituciones y los investigadores necesitan poder tomar decisiones basadas en datos de calidad en los que puedan confiar. El riguroso proceso de selección permite mantener fuera de los índices a las revistas que no son de confianza, lo que, unido a cuidadosa curación de datos, significa que la comunidad investigadora puede confiar en los datos y métricas de los Journal Citation Reports.

El hecho de dotar a todas las revistas de calidad de un Factor de Impacto de la Revista (JIF) proporcionará total transparencia a los artículos y citas que han contribuido al impacto, y por tanto les ayudará a demostrar su valor a la comunidad investigadora.

Al ampliar el JIF a todas las revistas que han superado los rigurosos criterios de calidad de Web of Science, esta última mejora también ayuda a igualar las condiciones de todas las revistas de calidad, incluidas las de reciente creación, las de acceso abierto, las de ámbito especializado o regional y las del Sur Global

Esta decisión está en consonancia con la posición de que las publicaciones en todas las revistas de calidad, y no sólo en las muy citadas, que deberían poder incluirse en los ejercicios de evaluación de la investigación.

Esto significa que: