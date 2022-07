Marco Comunitario de Buenas Prácticas en Repositorios

Community Framework for Good Practices in Repositories, Version 2. Confederation of Open Access Repositories (COAR), 2022

El objetivo del Marco es proporcionar un marco global y multidimensional para las buenas prácticas en los repositorios que pueda aplicarse a diferentes tipos de repositorios (de publicaciones, institucionales, de datos, etc.) y a través de contextos geográficos y temáticos.

Esta versión se ha desarrollado a partir de una revisión de la versión 1 por parte del Grupo de Trabajo de Evaluación de Repositorios del COAR, y con una amplia aportación de la comunidad a través de un proceso de consulta pública. Esta versión contiene criterios esenciales y deseados en ocho secciones: (1) Descubrimiento, (2) Acceso, (3) Reutilización, (4) Integridad y autenticidad, (5) Garantía de calidad, (6) Preservación, (7) Sostenibilidad y gobernanza, y (8) Otras áreas.

Esta nueva versión incluye varios criterios nuevos y aclara la redacción de otros.

En los próximos meses, el COAR también trabajará en la elaboración de algunos materiales de orientación y enlaces a recursos externos que puedan ayudar a la comunidad a aplicar más fácilmente estas características.