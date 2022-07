Preservación de datos en 3D, ediciones impresas y OA disponibles

Moore, Jennifer, Rountrey, Adam ; Kettler, Hannah Scates (coord.) 3D Data Preservation, Print and OA Editions Available. Association of College and Research Libraries, 2022

Texto completo

La directora de los servicios de datos de las bibliotecas universitarias, Jennifer Moore, es la coeditora de un libro recientemente publicado sobre la conservación y gestión de datos en 3D. 3D Data Creation to Curation: Community Standards for 3D Data Preservation (CS3DP) ha sido publicado por la Association of College and Research Libraries y está disponible en edición impresa y electrónica de acceso abierto.

El libro se desarrolló a partir de un premio del Programa National Leadership Grants for Libraries Program de IMLS para un proyecto de colaboración entre las Bibliotecas de la Universidad de Washington, las Bibliotecas de la Universidad de Iowa y el Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan.

El libro es un recurso fundamental para todos los usuarios nuevos y experimentados de datos 3D en instituciones, la industria y las disciplinas académicas, así como para aquellos «que no participan en la creación de datos pero que tienen la tarea de conservar, migrar y mantener el acceso a estos datos a largo plazo» (American Library Association). Contiene siete capítulos de treinta y cinco colaboradores que representan una amplia variedad de instituciones académicas. CS3DP surgió de foros, debates y encuestas en la comunidad interdisciplinaria de datos 3D.

El libro recomienda normas y mejores prácticas para preservar los datos 3D a través de un debate sobre varios temas distintos e interconectados: metadatos y documentación, almacenamiento y gestión de repositorios a largo plazo, articulación de derechos y propiedad, y restricciones y acceso.