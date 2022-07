Los identificadores descentralizados (DID) v1.0 se convierten en una recomendación del W3C

Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 becomes a W3C Recommendation. W3C, 2022

El Consorcio de la World Wide Web (W3C) ha anunciado que los Decentralized Identifiers (DID) v1.0 son ya una norma oficial de la Web. Este nuevo tipo de identificador verificable, que no requiere un registro centralizado, permitirá tanto a los individuos como a las organizaciones tener un mayor control de su información y relaciones en línea, a la vez que proporciona mayor seguridad y privacidad.

Hay un análogo histórico a este anuncio en la evolución de los números de teléfono móvil. Al principio eran propiedad del operador de telefonía móvil y se «alquilaban» al individuo. Esto obligaba a los individuos a cambiar de número si cambiaban de compañía. Con la adopción de la portabilidad del número de teléfono móvil, los individuos pueden ahora «llevar sus números con ellos» cuando cambian de compañía.

Lo mismo ocurre con la mayoría de las direcciones de correo electrónico y de las redes sociales hoy en día: no son «propiedad» de los individuos y deben ser cambiadas si el individuo cambia de proveedor. En cambio, los identificadores descentralizados del W3C pueden ser controlados por las personas u organizaciones que los crean, son portátiles entre proveedores de servicios y pueden durar todo el tiempo que su controlador quiera seguir utilizándolos.

Además, los DID tienen la propiedad única de permitir al controlador verificar la propiedad del DID mediante criptografía. Esto puede permitir a cualquier controlador de un DID -un individuo, una organización, una comunidad en línea, un gobierno, un dispositivo IoT- realizar transacciones en línea más fiables. Para los individuos en particular, los DID pueden devolverles el control de sus datos personales y su consentimiento, y también permitir relaciones de confianza bidireccionales más respetuosas en las que se evite la falsificación, se respete la privacidad y se mejore la usabilidad.

Fundamentalmente, los identificadores descentralizados son un nuevo tipo de identificador globalmente inequívoco que puede utilizarse para identificar a cualquier sujeto (por ejemplo, una persona, una organización, un dispositivo, un producto, una ubicación, incluso una entidad abstracta o un concepto). Cada DID se resuelve en un documento DID que contiene el material criptográfico y otros metadatos para controlar el DID. Los pilares fundamentales de la especificación DID son 1) Los DID no requieren una agencia central de emisión (descentralizados), 2) Los DID no requieren el funcionamiento continuo de una organización subyacente (persistentes), 3) El control de los DID, y la información a la que están asociados, puede ser demostrado criptográficamente (verificable), y 4) Los metadatos de los DID pueden ser descubiertos (resolubles).