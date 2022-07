Eficacia y durabilidad de los sistemas de conservación y preservación digital

Oya Y. Rieger Senior Strategist. The Effectiveness and Durability of Digital Preservation and Curation Systems. Ithaka S+R, 2022

Nuestro patrimonio cultural, histórico y científico se produce y comparte cada vez más en formato digital, ya sea de origen digital o reformulado a partir de materiales físicos. Existen fundamentalmente dos tipos de enfoques diferentes para la preservación: El primero es la preservación programática, que consiste en una serie de esfuerzos interinstitucionales para conservar y preservar determinados tipos de contenidos o colecciones, generalmente basados en la creación de depósitos de confianza. Algunos ejemplos de proveedores de esta categoría que ofrecen preservación programática son CLOCKSS, Internet Archive, HathiTrust y Portico. Además, existen plataformas de preservación de terceros, que son utilizadas por organizaciones individuales del patrimonio que emprenden sus propios esfuerzos discretos para proporcionar curación, descubrimiento y gestión a largo plazo de sus contenidos y colecciones digitales institucionales.