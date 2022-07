Desarrollando competencias en Conocimiento Abierto: Recomendaciones para los profesionales y las escuelas de Biblioteconomía y Documentación

Santos-Hermosa, Gema, y Javiera Atenas. «Building Capacities in Open Knowledge: Recommendations for Library and Information Science Professionals and Schools». Frontiers in Education 7 (2022). https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.866049.

El impacto que está teniendo la apertura del conocimiento, no sólo en el sector de la Educación Superior (ES) sino a nivel de políticas públicas e institucionales, se debe en gran medida a los esfuerzos de los profesionales de la información y de los investigadores, y gracias a estos dos grupos, iniciativas como el acceso abierto (OA), la educación abierta (OE) y la ciencia abierta (OSC) han cambiado la forma de enseñar, realizar y comunicar la investigación. La apertura es una forma de democratizar el acceso al conocimiento desarrollado con fondos públicos, y este movimiento ha sido liderado por profesionales de la información en todo el mundo; sin embargo, hemos observado que, en gran medida, el desarrollo profesional en las diferentes áreas de la apertura es más bien autodidacta, informal, tutelado o continuo, pero no está formalizado en los programas de ciencias de la información, documentación o educación científica. En esta investigación exploratoria, reunimos pruebas de cómo se enseña (o si se enseña) la apertura del conocimiento mediante la revisión de una serie de planes de estudio de programas de grado y postgrado en escuelas de Biblioteconomía y Documentación (LIS) de una muestra de universidades que o bien (a) están liderando la agenda en OA, OSC, o OE; o (b) tienen políticas en materia de AA, CSC o EO; o (c) tienen mandatos, políticas o reglamentos nacionales/federales en materia de AA, CSC o EO y también de una serie de programas de formación no formal y/o de aprendizaje permanente ofrecidos en estas mismas tres áreas. Descubrimos que, si bien las escuelas de biblioteconomía y documentación no imparten formación formal para adquirir habilidades y competencias en materia de apertura, sus bibliotecas sí ofrecen distintos tipos de formación al respecto. Por otro lado, las buenas intenciones y la conciencia de apertura de las políticas aún no se han materializado en acciones que garanticen el desarrollo de capacidades. Las implicaciones de la investigación pretenden influir en el desarrollo de la creación de capacidades en materia de conocimiento abierto, aportando pruebas sólidas para mejorar el avance de los planes de estudio en las escuelas de biblioteconomía y documentación y proponiendo algunas recomendaciones en este sentido.