Evaluación de las tareas de recuperación y acceso a la información

Sakai, Tetsuya, et al., editores. Evaluating Information Retrieval and Access Tasks : NTCIR’s Legacy of Research Impact. Springer Nature, 2021.

Texto completo

Este libro de acceso abierto resume las dos primeras décadas de los bancos de pruebas y la comunidad para la investigación del acceso a la información (NTCIR). El NTCIR es una serie de foros de evaluación dirigidos por un equipo mundial de investigadores y acogidos por el Instituto Nacional de Informática (NII) de Japón. El libro es único en el sentido de que analiza no sólo lo que se hizo en el NTCIR, sino también cómo se hizo y el impacto que se ha logrado. Por ejemplo, en algunos capítulos el lector ve las primeras semillas de lo que con el tiempo se convirtió en los motores de búsqueda que dan acceso a los contenidos de la World Wide Web, los actuales teléfonos inteligentes que pueden adaptar lo que muestran a las necesidades de sus propietarios y los altavoces inteligentes que enriquecen nuestra vida en casa y en movimiento. También se vislumbra cómo pueden construirse nuevos motores de búsqueda para fórmulas matemáticas o para el registro digital de una vida humana vivida.

La clave del éxito del NTCIR fue el reconocimiento temprano de que la investigación sobre el acceso a la información es una disciplina empírica y que, por lo tanto, la evaluación se encuentra en el centro de la empresa. La evaluación es, por tanto, el núcleo de cada uno de los capítulos de este libro. En ellos se muestra, por ejemplo, cómo el reconocimiento de que algunos documentos son más importantes que otros ha configurado el pensamiento sobre el diseño de la evaluación. Los treinta y tres colaboradores de este volumen hablan en nombre de los muchos cientos de investigadores de docenas de países de todo el mundo que, juntos, dieron forma al NTCIR como organizadores y participantes. Este libro es apto para investigadores, profesionales y estudiantes, es decir, para cualquiera que desee conocer los esfuerzos de evaluación pasados y presentes en la recuperación de información, el acceso a la información y el procesamiento del lenguaje natural, así como para aquellos que deseen participar en una tarea de evaluación o incluso diseñar y organizar una.