Storytelling: la destrucción de lo inalienable en la era del Holocausto

Gasché, R. Storytelling: The Destruction of the Inalienable in the Age of the Holocaust. State University of New York Press, 2018.

En Storytelling, Rodolphe Gasché reexamina el mutismo de los supervivientes del Holocausto, es decir, su incapacidad para contar sus historias. Este fenómeno no se ha explicado hasta ahora sin reducir la violencia de los acontecimientos a los que fueron sometidos los supervivientes, por un lado, y sin disminuir el daño específico que se les ha hecho como seres humanos, por otro. Al distinguir la narración de los testimonios y la información, Gasché afirma que la absoluta falta de sentido de la violencia que se les infligió es lo que impidió a los supervivientes dar sentido a su experiencia en forma de historias narrables. A través de una serie de lecturas de las principales teorías sobre la narración de tres pensadores -Wilhelm Schapp, cuya obra será un grato descubrimiento para muchas audiencias de habla inglesa, Walter Benjamin y Hannah Arendt- Gasché evalúa sistemáticamente las consecuencias de la pérdida de la facultad de contar historias, considerada por algunos como una posesión inalienable del ser humano, tanto para la humanidad de las víctimas como para la filosofía.