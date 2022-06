“The Library’s Anti-Harassment Policy Has Many Strengths, Although Steps Are Needed to Improve Policy Implementation”. Library of Congress OIG, 2022

Texto completo

La Comisión de Normas y Administración del Senado de los Estados Unidos pidió que se revisara la gestión de los casos de acoso sexual en la Biblioteca. Los objetivos de la auditoría eran (1) evaluar las políticas, los procedimientos y las actividades de planificación estratégica relacionadas con el programa de lucha contra el acoso de la biblioteca, especialmente en lo que respecta a la prevención, eliminación y sanción del acoso sexual; (2) evaluar si el programa de lucha contra el acoso de la biblioteca se ajustaba a las mejores prácticas; y (3) examinar las prácticas de formación pertinentes.