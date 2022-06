Evaluación de la implementación de estándares científicos

Taking Stock of Science Standards Implementation: Proceedings of a Virtual Summit. National Academies of Sciences, Engineering, 2022.

Los días 14 y 15 de octubre y 8 de diciembre de 2021, el Consejo de Educación Científica de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, en colaboración con el Consejo de Supervisores Estatales de Ciencias, celebró una cumbre virtual titulada Taking Stock of Science Standards Implementation. Los participantes exploraron el estado de la adopción y el uso de los Next Generation Science Standards (NGSS) y compartieron ideas sobre los próximos pasos posibles para fomentar la implementación continua de los NGSS en todos los estados y territorios, identificando los éxitos y los desafíos. Esta publicación resume las presentaciones y el debate del evento.