Cómo organizar una Comic Con en la biblioteca

How to Throw a Comic Con at Your Library

By Heidi MacDonald | PW Apr 18, 2014

En los últimos años se ha producido una explosión de asistencia y entusiasmo por las convenciones de cómics en todo el mundo. Al mismo tiempo, las novelas gráficas se han convertido en una de las categorías más populares en las bibliotecas No es de extrañar, por tanto, que los eventos con temática de cómic en las bibliotecas atraigan a multitudes.

Estos eventos van desde simples apariciones de autores hasta enormes asuntos internacionales de varios días de duración, como el Toronto Comic Art Festival, celebrado en la Toronto Reference Library, que atrajo a 18.000 personas en 2013. Las bibliotecas acogen simposios sobre cómics académicos y participan en el Día del Cómic Gratuito, un acontecimiento mundial que se celebra el primer sábado de mayo, cuando se reparten cómics gratuitos dirigidos a nuevos lectores. Y hay eventos aún más singulares y creativos, algunos de los cuales implican la asociación con minoristas locales y cosplayers de Star Wars.

Por supuesto, las bibliotecas han sido durante mucho tiempo el centro de muchos tipos de eventos, incluidos los programas de lectura de verano, las proyecciones de películas, las lecturas de autores y, en el caso de una biblioteca con cuyo personal hablamos, la observación de las estrellas a través del telescopio de la azotea. Pero llevar el carnaval de la cultura pop de una convención de cómics -completado con disfraces y firmas de creadores- al entorno de la biblioteca ha tenido beneficios únicos para todos los implicados. Además de divertirse, las convenciones de cómics benefician a las bibliotecas porque atraen a nuevos lectores y muestran colecciones de novelas gráficas especialmente potentes. También permiten a las editoriales y a los creadores establecer contactos con los aficionados y ampliar las relaciones con las bibliotecas que más les apoyan. Y como su asistencia es gratuita, son un gran punto de entrada para los lectores que tienen curiosidad por saber más.

Los eventos de la biblioteca son una consecuencia natural de la cultura general de los cómics, dice Dan Merritt. «Son muy similares. Todas las funciones de la convención -desde los paneles hasta las firmas y los talleres- se realizan a menor escala en nuestra planta de exposición».

Los eventos de cómic también están ganando terreno en las instituciones académicas. La bibliotecaria de novelas gráficas de la Universidad de Columbia, Karen Green, una de las incansables promotoras de las novelas gráficas en las bibliotecas, ha supervisado varios eventos cada año en la universidad, incluido Comics New York, un simposio de un día celebrado en 2012. Y los cómics tienen incluso su propia biblioteca académica: la Billy Ireland Cartoon Library and Museum, de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus, se inauguró el pasado otoño y acoge numerosas exposiciones y eventos.

Las convenciones de cómics en las bibliotecas son una gran herramienta de marketing para las tiendas participantes: los lectores que se entusiasman con estos eventos suelen buscar más cómics en sus tiendas locales. Para los editores de cómics, los eventos de las bibliotecas pueden ser una gran forma de la difusión.

Organizar un espectáculo para cientos de personas requiere mucha planificación. Pensar de forma creativa es la clave para elaborar una lista de invitados. Los talleres prácticos también son esenciales. Otro gran éxito son las firmas de autores y los concursos de disfraces.