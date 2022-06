Ejemplo de encuesta para explorar la planificación de un makerspace en la biblioteca

Willingham, T., Stephens, C. (Artist / M., Willingham, S., & de Boer, J. (n.d.). Library makerspaces : the complete guide. 246.

Un «makerspace» es un lugar físico reservado para actividades creativas y prácticas que van desde las artes y las manualidades hasta la mecánica, la electrónica, el desarrollo de webs y aplicaciones, etc. Cada vez son más comunes en las bibliotecas y escuelas, proporcionando un nuevo nivel de servicios bibliotecarios y disponibilidad de recursos públicos.

Si tu biblioteca está explorando la posibilidad de implementar un espacio de creación, junto con una programación creativa. Puedes pedir a tus usuarios que rellenen la encuesta

1. ¿Es usted un usuario habitual de la biblioteca?

☐ Sí

☐ No

2. En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia utiliza ahora la biblioteca?

☐ Diariamente

☐ Semanalmente

☐ Mensualmente

☐ Algunas veces al año

3. Cree que utilizaría un makerspace en esta biblioteca?

☐ Sí

☐ No

☐ Tal vez

4. Qué elementos/actividades/ideas harían que un makerspace fuera más interesante para ti o tu familia?

☐ Diseño de juegos

☐ Electrónica como hobby

☐ Programación informática

☐ Impresión 3D

☐ Desarrollo de aplicaciones creación audiovisual

☐ Diseño gráfico

☐ Creación de música

☐ Artesanía tradicional (carpintería, orfebrería, textil, etc.) cacharrería en general (inventos, creación de prototipos, etc.) pequeñas reparaciones domésticas (pequeños electrodomésticos, reparación de objetos rotos, etc.)

☐ Robótica

☐ Otros:

5. ¿Qué tipo de herramientas y recursos valoraría más en una biblioteca

☐ Desarrollador de webs y aplicaciones

☐ Cortadora láser

☐ Otras

6. ¿Qué tipos de talleres y clases valorarías?

☐ Electrónica carpintería

☐ Diseño mecánico

☐ CAD (diseño asistido por ordenador)

☐ Herramientas eléctricas equipos multimedia (cámaras, equipos A/V, etc.)

☐ Herramientas de mano

☐ Impresora 3D máquinas de coser

☐ Desarrollo web desarrollo de productos (patentes, marketing, etc.)

☐ Robótica

☐ Impresión en 3D

☐ Coser

☐ Realización de películas

☐ Reparaciones domésticas

☐ Otro

7. Cree que un makerspace aumentaría su uso de la biblioteca?

☐ Sí

☐ No

☐ Tal vez

8. ¿Cuáles son algunas de tus habilidades, aficiones u oficios actuales, y estarías interesado en compartir tus habilidades o intereses en un espacio maker con otras personas?

☐ Sí

☐ No

9. ¿Preguntas, comentarios, ideas?

10. Si desea mantenerse informado sobre el progreso del makerspace en esta biblioteca, por favor comparta su nombre e información de contacto.