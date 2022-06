Programa IFLA Voucher: el progrma de vales de la IFLA para transacciones interbibliotecarias internacionales

The IFLA Voucher Programme: The IFLA Voucher Programme Payment System for

International Interlibrary Transactions. The Hague: IFLA, 2020

El programa de vales de la IFLA le permite facilita el pago de sus solicitudes interbibliotecarias internacionales, utilizando un vale vale en lugar de dinero real.

El bono es una tarjeta de plástico reutilizable que representa un pago estándar para una transacción. Los vales tienen una validez ilimitada y se pueden reutilizar cualquier número de veces.

Las bibliotecas adquieren un suministro de vales de la IFLA.

Los vales están disponibles en 2 valores

Vales completos 8,00 euros

Medios vales 4,00 euros

por un préstamo o fotocopia de hasta 15 páginas, pero pueden cobrar menos o más de esto si así lo desean.

Las bibliotecas que suministran más artículos de los que pueden canjear los vales sobrantes en la sede de la IFLA.

Aparte de la compra inicial y el canje final el canje, el programa de vales elimina todos los elementos financieros a la hora de pagar las transacciones internacionales.

No hay gastos bancarios ni por solicitar ni por de la biblioteca.

No se pierde dinero en los tipos de cambio internacionales.

No se necesitan facturas, por lo que se reducen los costes administrativos.

Las bibliotecas pueden conservar los vales para reutilizarlos en una fecha posterior.

Se anima a las bibliotecas a ofrecer un servicio eficaz de préstamo interbibliotecario para «ganar» vales.



El sistema de vales de la IFLA le facilita el pago de sus solicitudes internacionales interbibliotecarias (ILL) utilizando un vale en lugar de dinero. Aunque muchas bibliotecas utilizan ahora pagos electrónicos para sus solicitudes interbibliotecarias, todavía hay bibliotecas y países en los que esto es difícil. Los bonos de la IFLA permiten a todas las bibliotecas realizar solicitudes interbibliotecarias en beneficio de sus usuarios.