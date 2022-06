Espacios de aprendizaje: juventud, alfabetización y nuevos medios de comunicación

Kral, Inge, y Robert G. Schwab. Learning Spaces: Youth, Literacy and New Media in Remote Indigenous Australia. ANU Press, 2012.

«Esta obra nos ofrece la rara oportunidad de adentrarnos en los usos innovadores de las tecnologías, en la fusión de las tecnologías globales con el conocimiento local y en la defensa comunitaria de la historia y la ideología locales… Los jóvenes que se mueven por estas páginas están motivados y orgullosos de haber tenido las oportunidades que hacen posible su vinculación entre el conocimiento histórico y los medios contemporáneos de comunicación y actuación. Los medios aquí ilustrados les han permitido desarrollar habilidades que les ayudarán a avanzar hacia el futuro como adultos comprometidos con la salud y la vida de sus propias comunidades, conectados a su lengua y cultura como su forma de estar en el mundo de lo local para conocer el mundo de lo global.» Profesora Shirley Brice Heath Universidad de Stanford, EEUU