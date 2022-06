Cuando las bibliotecas eliminan las multas, los libros atrasados regresan, al igual que los antiguos usuarios

Rachel Hutton. As libraries drop late fees, long-overdue books return — as do former patrons. Star Tribune, jun. 2022

En los últimos años, el movimiento «sin multas» se ha extendido por todo el país. Las multas han sido durante mucho tiempo una parte tan importante de las bibliotecas públicas como los libros, pero la financiación de un recurso colectivo a través de los errores de la gente contradice la misión de las bibliotecas de ser un lugar acogedor donde la gente se reúne, accede a la información y obtiene oportunidades.

Antes de que se eliminaran las multas, unos 42.000 titulares de la tarjeta de St. Paul tenían bloqueados sus privilegios de préstamo por acumular multas de 10 dólares o más. Aunque los ingresos por multas representaban una pequeña fracción del presupuesto de la biblioteca, para algunos usuarios el pago de multas significaba recortar la compra. Después de poner a cero los saldos de las tarjetas y restablecer los privilegios de préstamo en 2019, ese grupo prestaron unos 85.000 artículos. Ahora solo el 1% de las tarjetas están bloqueadas, debido a que un patrón no devolvió o pagó el costo de reposición de un artículo antes de 41 días después de su fecha de vencimiento