Recomendaciones sobre las características deseables de los repositorios de datos para la investigación financiada con fondos federales

Guidance on Desirable Characteristics of Data Repositories for Federally Funded Research. Washington, D.C.: National Science and Technology Council, 2022

El valor de compartir los datos financiados por el gobierno federal como un activo público -con beneficio directo para la salud y el bienestar del público estadounidense- se hizo evidente durante los primeros días de la pandemia de COVID-19. Animados por las agencias federales, incluido National Institute of Allergy and Infectious Diseases,, los investigadores compartieron rápidamente sus datos sobre la COVID-19 a través de una amplia variedad de recursos gratuitos en línea. El acceso público a los datos de COVID-19 aceleró los descubrimientos y aceleró la comunicación de la investigación en estrategias de prevención, tratamientos, vacunas y normas de atención que, en última instancia, salvaron vidas, a pesar de las terribles y continuas consecuencias de la pandemia. Una de las lecciones de la pandemia de COVID-19 para el intercambio de datos es que las políticas de acceso público pueden beneficiar a toda América.

Para ayudar a garantizar que el acceso sea compartido equitativamente por todos los estadounidenses, la White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) ha estado trabajando durante casi una década para garantizar que las agencias federales con presupuestos de investigación y desarrollo de al menos 100 millones de dólares desarrollen planes para depositar los datos financiados por el gobierno federal en repositorios digitales en línea.

Esta guía contiene características deseables claramente definidas para dos clases de repositorios de datos de investigación en línea: una clase general apropiada para todos los tipos de datos financiados con fondos federales -incluyendo el acceso libre y fácil- y una clase específica que tiene consideraciones especiales para el intercambio de datos humanos, incluyendo consideraciones adicionales de seguridad y privacidad de los datos. Las agencias federales pueden utilizar esta guía para proporcionar información más coherente a sus comunidades de investigación sobre el intercambio de datos financiados por el gobierno federal con el público.