Medición de la demanda de datos en el sector público: documento de debate

Ooijen, C., Silva Carvalho, N., Iordache, A., et al., Measuring data demand within the public sector : discussion paper 2021

Texto completo

¿Cuáles son las necesidades de los reutilizadores de datos abiertos de las instituciones del sector público en Europa? Esta pregunta es fundamental para facilitar la publicación de datos abiertos y el apoyo a los reutilizadores de las instituciones de la UE y las autoridades públicas de los Estados miembros en función de sus necesidades para la elaboración de políticas, la prestación de servicios y la gestión organizativa.

¿En qué medida se plantea esta pregunta en la elaboración de políticas de datos abiertos en toda Europa? ¿Y cómo? Este documento de debate ofrece una visión general del estado de los enfoques e indicadores existentes en el panorama europeo de los datos abiertos para evaluar las necesidades de las instituciones públicas como reutilizadores de datos. Esta visión general sirve de base para impulsar un debate con las partes interesadas del sector público sobre los métodos e indicadores adecuados para medir la demanda de datos de las instituciones públicas con el fin de fomentar la publicación de datos impulsada por la demanda y el apoyo en data.europa.eu, el portal oficial de datos europeos.