Mejores prácticas de datos abiertos en Europa: Estonia, Eslovenia y Ucrania.

European Data Portal, et al. Open Data Best Practices in Europe: Estonia, Slovenia and Ukraine. Publications Office of the European Union, 2022

Los datos abiertos se refieren a la información que puede ser utilizada, modificada y compartida libremente por cualquier persona para cualquier propósito. Debe estar disponible bajo una licencia abierta y proporcionarse en un formato cómodo y reutilizable que sea legible por máquina. Los datos abiertos aumentan la transparencia y la responsabilidad de los gobiernos, además de aportar beneficios sociales y económicos tangibles a los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil.

Data.europa.eu lleva a cabo la evaluación anual de la madurez de los datos abiertos desde 2015. Este ejercicio de referencia evalúa el estado actual de los datos abiertos en los países de la Unión Europea y en Europa en general. La última edición del informe, en 2021, mostró cómo Europa sigue creciendo en todas las dimensiones de la esfera de los datos abiertos para alcanzar rendimientos máximos. La evaluación mide la madurez con respecto a cuatro dimensiones de los datos abiertos, que se detallan en el Informe Open Data Maturity Report 2021. La evaluación de la madurez de los datos abiertos hace un seguimiento de los progresos anuales de los países europeos.

Evidentemente, todos los países tienen su propio ritmo de crecimiento, sus propios puntos fuertes y débiles. Eso es precisamente lo que pretende explorar este informe. En el pasado, data.europa.eu ya ha publicado informes y ha organizado seminarios web para destacar las mejores prácticas de datos abiertos de los países con mejores resultados en la evaluación de la madurez de los datos abiertos. Esta edición actualizada de la serie de «mejores prácticas de datos abiertos» se centra en tres países que, además de ocupar un lugar destacado en la puntuación global, han mostrado un crecimiento impresionante en su puntuación de madurez de datos abiertos de los dos últimos años: Estonia, Eslovenia y Ucrania. Data.europa.eu se ha puesto en contacto con los tres equipos de datos abiertos respectivos y este informe proporciona una visión general de sus mejores prácticas de datos abiertos, lo que influyó en el alto crecimiento de la puntuación de madurez de datos abiertos, y cualquier consejo que los equipos puedan tener para otros países que quieran mejorar sus prácticas de datos abiertos. Los conocimientos sobre las mejores prácticas de datos abiertos de estos países pueden transferirse a otros contextos nacionales y locales. Al compartir este conocimiento, se puede mejorar el acceso a los datos abiertos, salvaguardar la calidad de la publicación de datos abiertos y aumentar el impacto de los datos abiertos en toda Europa.