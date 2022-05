Una revisión de la literatura sobre el uso de Blockchain en las bibliotecas: retos y oportunidades.

Khan, A.U., Zhang, Z., Taleby Ahvanooey, M. y Rafique, W. (2022), «Opinion mining towards blockchain technology adoption for accessing digital library resources», Aslib Journal of Information Management, Vol. 74 No. 1, pp. 135-157.

Safdar M, Qutab S, Ullah FS, Siddique N, Khan MA. A mapping review of literature on Blockchain usage by libraries: Challenges and opportunities. Journal of Librarianship and Information Science. May 2022. doi:10.1177/09610006221090225

La comunidad de Biblioteconomía y Ciencias de la Información (LIS) ha comenzado a discutir algunos posibles usos de las tecnologías Blockchain (BC) para resolver problemas relacionados con las bibliotecas y aumentar la eficiencia general de las mismas.

Este estudio tiene como objetivo recopilar y revisar sistemáticamente la literatura relevante para comprender el alcance de la BC para las bibliotecas, sus beneficios, así como los desafíos, y las implicaciones relacionadas con su uso. Los autores exploraron seis reputadas bases de datos (Web of Science, Scopus, LISTA (Library, Information Science and Technology Abstracts), LISA (Library and Information Science Abstracts), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y Google Scholar) para realizar esta revisión. Este estudio se realizó siguiendo las directrices de los Elementos de Información Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Meta-Análisis (PRISMA). Tras la extracción final de datos, se consideraron 21 documentos elegibles para la revisión sistemática.

La revisión sistemática de los trabajos seleccionados indicó que el uso de la BC en las bibliotecas abarcaba desde el mantenimiento de registros hasta el procesamiento de pagos y la garantía de seguridad y transparencia. Algunas de las oportunidades que se pueden aplicar son la eliminación de la corrupción, el aumento de la seguridad, la mejora de la eficiencia de los servicios y una mejor gestión del tiempo. La literatura también indicaba que la falta de conocimiento de la tecnología, el personal no cualificado y las limitaciones financieras podrían impedir la adopción de la BC por parte de las bibliotecas.

Se espera que este estudio proporcione una visión global de las tecnologías de BC para las bibliotecas, mejorando así la eficacia de los responsables. Este estudio es el primero que recoge (sistemáticamente) y revisa la literatura sobre el uso de la BC en las bibliotecas. La revisión ayudará a las instituciones educativas y a los profesionales de las bibliotecas a comprender el uso, los retos y los beneficios de la BC para las bibliotecas.