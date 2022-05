La cadena de suministro digital resistente. Cómo los flujos de trabajo inteligentes equilibran la eficiencia y la sostenibilidad

The resilient digital supply chain. How intelligent workflows balance efficiency and sustainability. IBM Institute for Business Value, 2022

Texto completo

Los líderes de hoy en día se centran en la creación de flujos de trabajo resistentes impulsados por la inteligencia artificial (IA) y la automatización. Utilizando un conjunto moderno de tecnologías, están rompiendo los límites de los datos, identificando la información y eliminando los bloqueos de rendimiento ocultos. Una infraestructura en la nube constituye la base, ya que el 74% afirma que la integración de la nube híbrida es crucial para acelerar y permitir la transformación digital de las cadenas de suministro. Del mismo modo, casi el 70% cita la necesidad de acelerar la adopción de la nube para mejorar la accesibilidad a los datos en tiempo real.

El 77% de los líderes de la cadena de suministro están encontrando y solucionando ineficiencias mediante el uso de la minería de procesos y tareas, que integra los datos en tiempo real a través de múltiples modelos de datos para obtener una «radiografía» de los procesos. Con esta información, los equipos pueden eliminar los cuellos de botella, desplegar la automatización y rediseñar los procesos empresariales clave. Las organizaciones también están impulsando sus transformaciones utilizando nuevas tecnologías como el aprendizaje automático, las simulaciones con IA, el blockchain, el análisis predictivo, los gemelos digitales y la virtualización.