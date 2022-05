How we care for our collection. British Library, 2022

Texto completo

¿Cómo se conservan los documentos antiguos y frágiles? La conservadora Veronica Zoppi nos cuenta cómo ella y su equipo han abordado el tratamiento de conservación del archivo Granville para ayudar a que esta vasta colección de cartas y papeles relacionados con la vida nacional británica de los siglos XVIII y XIX esté a disposición de los investigadores y los asistentes a las exposiciones durante los próximos años.