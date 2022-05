Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) de la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC)

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) of the European Open Science Cloud (EOSC), 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/935288

Esta Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) proporciona una hoja de ruta clara para los próximos siete años con el fin de alcanzar la visión y los objetivos de EOSC, a saber, ofrecer una «Red de datos y servicios FAIR» operativa para la ciencia. EOSC, una infraestructura paneuropea para la ciencia abierta, proporcionará un entorno abierto y de confianza para acceder y gestionar una amplia gama de datos de investigación financiados con fondos públicos y otros productos digitales, así como los servicios relacionados. De este modo, transformará el modo en que los investigadores acceden a los conocimientos digitales y los comparten a lo largo de todo el ciclo de vida de la investigación, ayudando a los científicos europeos a cosechar todos los beneficios de la ciencia basada en datos y dando a Europa un liderazgo mundial tanto en la gestión de datos de investigación como en el progreso científico.

La EISR es el resultado de un proceso de cocreación colectivo y con visión de futuro para identificar y priorizar actividades complementarias a nivel comunitario, nacional e institucional. Su contenido ha sido validado mediante una amplia consulta a las partes interesadas de la EOSC, incluidos los representantes de los Estados miembros de la UE y de otros países asociados al programa de I+D de la UE, las organizaciones que realizan y financian la investigación, las infraestructuras de investigación y las infraestructuras electrónicas, las bibliotecas de investigación y las asociaciones de investigación.