Makerspaces de bajo coste y alto impacto en la Biblioteca de Arte de la Universidad de Rutgers

Lotts. Low-Cost High-Impact Makerspaces at the Rutgers University Art Library. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America, 36(2), 2017 pp. 345–362. https://doi.org/10.7282/T3Q81H39

En el siglo XXI ha resurgido el movimiento «hazlo tú mismo». Como resultado, las bibliotecas se están convirtiendo en laboratorios en los que los estudiantes aprenden a pensar, explorar y conocer a otras personas con ideas afines fuera del aula. Aunque los makerspaces en las bibliotecas públicas han recibido mucha atención, muchas bibliotecas universitarias, de museos y especiales también están viendo los beneficios. Los makerspaces proporcionan oportunidades para el aprendizaje práctico autodirigido que fomenta el pensamiento creativo y desarrolla las habilidades de resolución de problemas. Este artículo describe los beneficios de los makerspaces para las bibliotecas de arte, destaca las bibliotecas de arte en las que se está «haciendo», y proporciona ejemplos prácticos de las formas en que las bibliotecas pueden crear makerspaces de alto impacto y bajo costo que involucran y educan a sus comunidades.