Tensión en las interpretaciones del impacto social de las ciencias sociales

Lauronen J-P. Tension in Interpretations of the Social Impact of the Social Sciences: Walking a Tightrope Between Divergent Conceptualizations of Research Utilization. SAGE Open. April 2022. doi:10.1177/21582440221089967

En Finlandia, el debate en torno al impacto de la investigación en la sociedad se ha prolongado durante dos décadas sin que se haya llegado a un consenso sobre la forma en que el impacto debe formar parte de la evaluación de la investigación. En este trabajo, examino las concepciones del impacto social en el campo de las ciencias sociales desde la perspectiva de los autores de políticas y de los académicos, mediante la revisión de documentos políticos y la realización de entrevistas semiestructuradas con 14 asesores políticos, expertos en evaluación y profesores de la facultad. Los conjuntos de datos sobre políticas abarcan desde 2003 hasta 2018, el período en el que el debate finlandés sobre el impacto de la investigación ha sido más activo.

Las nociones interpretativas sobre el impacto social de las ciencias sociales sostienen que las representaciones del impacto social se derivan de las concepciones yuxtapuestas de cómo el conocimiento de las ciencias sociales forma parte de la sociedad. Se utilizaron técnicas de teoría fundamentada para analizar los artefactos políticos y las entrevistas con las partes interesadas. Identifiqué cinco marcos interpretativos. Se trata de la gobernanza del impacto, la operacionalización del impacto, la politización de la utilización de la investigación, los acuerdos de orientación y el impacto social de las ciencias sociales. Un hallazgo clave es que los asesores políticos y los expertos académicos tienden a integrar vocabularios divergentes sobre la utilización de la investigación y su evaluación, lo que da lugar a la incertidumbre sobre la conceptualización y la operacionalización del impacto. La integridad de la utilización de la investigación en la política de investigación y la evaluación de la investigación podría aumentar la capacidad social de las ciencias sociales al ayudar a comprender la contribución conceptual de estos campos a las políticas públicas y al debate público.