Busque donde más encuentre: Comparación de la cobertura disciplinaria de 56 bases de datos bibliográficas

Comparación de la cobertura temática absoluta entre Scopus y WOS CC (basada en la atribución única; los valores en % muestran la cobertura de Scopus frente a WOC CC)

Gusenbauer, M. Search where you will find most: Comparing the disciplinary coverage of 56 bibliographic databases. Scientometrics (2022). https://doi.org/10.1007/s11192-022-04289-7

Este artículo presenta un novedoso método de cienciometría y lo aplica para estimar las coberturas temáticas de muchas de las bases de datos bibliográficas centradas más populares en el mundo académico. El método utiliza los resultados de las consultas como denominador común para comparar una amplia variedad de motores de búsqueda, repositorios, bibliotecas digitales y otras bases de datos bibliográficas. El método amplía los enfoques existentes basados en el muestreo que analizan conjuntos más pequeños de coberturas de bases de datos. Los resultados muestran las coberturas temáticas relativas y absolutas de 56 bases de datos, información que a menudo no estaba disponible anteriormente.

El conocimiento de la cobertura temática absoluta de las bases de datos permite seleccionar las bases de datos más completas para las búsquedas que requieren una alta capacidad de recuperación/sensibilidad, lo que es especialmente importante en las búsquedas exploratorias. El conocimiento de la cobertura temática relativa de las bases de datos permite seleccionar las bases de datos especializadas para las búsquedas que requieren una alta precisión/especificidad, especialmente relevantes en las búsquedas sistemáticas. Los resultados ilustran no sólo las diferencias en la cobertura disciplinaria de Google Scholar, Scopus o Web of Science, sino también de las bases de datos analizadas con menos frecuencia. Por ejemplo, los investigadores podrían sorprenderse de que Meta (descontinuada), Embase o Europe PMC cubran más registros que PubMed en Medicina y otros temas de salud.

Estos hallazgos deberían animar a los investigadores a reevaluar sus bases de datos habituales, también frente a las opciones recientemente introducidas. La búsqueda con bases de datos más completas puede mejorar los hallazgos, sobre todo cuando la selección de las bases de datos más adecuadas requiere una reflexión particular, como en el caso de las revisiones sistemáticas y los meta-análisis. Esta comparación también puede ayudar a los bibliotecarios y otros expertos en información a reevaluar las costosas estrategias de adquisición de bases de datos. Los investigadores sin acceso institucional aprenden qué bases de datos abiertas son probablemente las más completas en sus disciplinas.