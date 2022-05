Encuesta sobre Recursos Educativos abiertos (REA) en las bibliotecas europeas de educación superior 2022

Santos, Gema, Corti, Paola, & Proudman, Vanessa. (2022). Survey instrument for the SPARC Europe Open Education (OE) in European Libraries of Higher Education Survey 2022. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6483065

Texto completo

Este es el instrumento de la encuesta SPARC Europe Open Education (OE) in European Libraries of Higher Education Survey 2022

Esta encuesta se elaboró en consulta con los miembros de la Red Europea de Bibliotecarios de Educación Abierta (ENOEL): El objetivo de esta encuesta es explorar el trabajo realizado por los bibliotecarios académicos para implementar la Recomendación de la UNESCO OER Recommendation, publicada en noviembre de 2019, y está estructurada en torno a sus cinco áreas de acción.

Tenemos previsto utilizar los datos recogidos para organizar nuestras actividades en el futuro con el fin de proporcionarle Educación Abierta en el futuro.