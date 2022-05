Equidad y diversidad en el acceso abierto. Plataformas nacionales y regionales de publicación en acceso abierto

Lluís M. Anglada, Jadranka Stojanovski, Sami Syrjämäki, Sandra Guigonis, & Jan Willem Wijnen. (2021, December 13). Equity and diversity in Open Access. National and regional OA publishing platforms. Webinar. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5776490

Este seminario web de SPARC Europa reunió voces de Croacia, Francia, Finlandia, Países Bajos y España. Los expertos de estos países nos hablaron de sus influencias y motivaciones iniciales para establecer plataformas nacionales y regionales. Compartieron sus perspectivas sobre la creación y el funcionamiento de las plataformas nacionales y regionales de publicación en OA y hablaron sobre cómo habían evolucionado con el tiempo a través de presentaciones.

En una mesa redonda se habló de los retos que habían encontrado y se compartieron las lecciones que habían aprendido al unir fuerzas y colaborar. También hablaron de sus planes futuros para aumentar la colaboración, ya sea a nivel local o internacional.

Este seminario web se centró en los siguientes temas

Qué plataformas de publicación de OA nacionales y regionales, sin ánimo de lucro, gestionadas por la comunidad y financiadas con fondos públicos están ya establecidas en Europa

Qué oportunidades y retos conlleva la creación de una plataforma nacional o regional de OA y la colaboración con editores más pequeños

Cuáles son las mejores prácticas para las plataformas nacionales y regionales de OA, según la opinión de expertos experimentados en la materia

Puede ver la grabación aquí: https://youtu.be/dtGIl3us7G8