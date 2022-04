La investigación sistémica de bibliotecas y archivos de Canadá saca a la luz los desafíos críticos del acceso a la información

“Systemic Investigation of Library and Archives Canada Brings to Light Critical Access to Information Challenges”. Library and Archives Canada, 2022

Texto completo

El informe especial del Comisionado de Información de Canadá, Brings to Light Critical Access to Information Challenges, fue presentado en el Parlamento. El informe detalla los hallazgos que resultaron de su investigación sobre los problemas sistémicos que afectan a Library and Archives Canada ( LAC ).

Esta investigación brindó a la comisión la oportunidad de llamar la atención del Parlamento sobre dos de los desafíos más amplios que enfrenta el sistema de acceso a la información de Canadá, analizados en detalle en su informe especial:

la forma en que se realizan las consultas sobre solicitudes de acceso entre instituciones; y

la falta de un marco gubernamental para la desclasificación de registros.

La investigación sistémica encontró varios problemas que impiden la capacidad de LAC para brindar acceso a la información bajo su control, lo que llevó al Comisionado a concluir que LAC no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de la Ley de Acceso a la Información. Al concluir su investigación, la comisión proporcionó diez recomendaciones para abordar estos problemas de manera efectiva.

A medida que la puntualidad en todo el sistema continúa deteriorándose, las consecuencias de la inacción ya no pueden ignorarse.