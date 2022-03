Yoga en la biblioteca

Bookend: Go with the Flow

By Phil Morehart | American Libraries, March 1, 2022

Michelle Schaub cree en el poder restaurador del movimiento. Por eso, cuando la especialista en medios de comunicación de la biblioteca de la Escuela Secundaria Monona (Wis.) Grove (MGHS) e instructora de yoga certificada vio los cambios en sus estudiantes provocados por los factores de estrés de la pandemia, pensó que las lecciones de su práctica de yoga podrían ayudar.

«Los estudiantes tienen una jornada escolar muy rigurosa e intensa basada en las percepciones de lo que deben hacer y en las expectativas de los profesores y sus padres», dice Schaub. «Los adultos reconocen más fácilmente cómo somos arrastrados y obligados de diferentes maneras en nuestro tiempo y expectativas, pero los estudiantes no siempre lo reconocen».

En octubre de 2021, comenzó un club en MGHS para enseñar yoga y ejercicios de atención plena a los estudiantes. Se reúnen una mañana a la semana en la biblioteca y dos veces a la semana por la tarde, ya sea en la sala del coro o en el auditorio, para aprender posturas básicas de yoga. El Centro de Yoga Mala de Monona donó 14 esterillas para que el club las utilizara, y Schaub compró almohadillas, bloques, correas y altavoces estéreo con una subvención de la Fundación Educativa de Monona Grove. Para complementar el programa de yoga, Schaub creó áreas en la biblioteca para actividades de descanso cerebral como juegos de Lego, rompecabezas y manualidades, «cosas que permiten a los estudiantes jugar y alejarse de la seriedad del trabajo», dice.

El club de yoga ha tenido un éxito abrumador, dice Schaub, y la participación de los estudiantes sigue creciendo: «Hemos tenido una buena participación de los estudiantes. Ha sido pequeña pero poderosa». Hasta seis niños participan en cada sesión; Schaub dice que eso es comparable a algunas clases de yoga para adultos que ha tomado. Los que asisten parecen querer correr la voz. «Todos los alumnos que vienen están agradecidos por la oportunidad y han expresado esa gratitud volviendo y trayendo amigos».