Libro para el futuro – un manifiesto de liberación del libro

Worthington, Simon. Book to the Future: A Manifesto for Book Liberation. 2015.

Texto completo

El Manifiesto de la Liberación del Libro es una exploración de la publicación fuera de las restricciones corporativas actuales y más allá de los confines de la piratería de libros Creemos que el conocimiento debe estar en libre circulación para beneficiar a la humanidad, lo que significa una economía equitativa y vibrante para apoyar la publicación en lugar del sistema capitalista imperante de sostenibilidad económica de Sísifo Los lectores y los libros se han visto obligados a las bibliotecas piratas, mientras que los canales de venta han sido monopolizados por los grandes gigantes de Internet que exigen tarifas exorbitantes de los editores Tenemos tres En primer lugar, las publicaciones deberían ser gratuitas en el momento de su lectura, bajo una serie de regímenes abiertos de propiedad intelectual. En segundo lugar, deberían ser totalmente digitales para facilitar la distribución de la reutilización y el uso algorítmico y computacional. Por último, el software de código abierto para la publicación debería ser tratado como una infraestructura pública con investigación e inversión sostenidas.