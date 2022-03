Siete principios rectores para la información abierta sobre investigación

Bijsterbosch, Magchiel, et al. Seven Guiding Principles for Open Research Information. Zenodo, 14 de febrero de 2022

Los principios rectores son la procedencia fiable y transparente, la apertura de los metadatos, la apertura de los algoritmos, el acceso y la disponibilidad permanentes, los estándares abiertos y la interoperabilidad, la colaboración abierta con terceros y la seguridad académica a través de la gestión.

El documento enumera siete principios rectores que las organizaciones de investigación deben adoptar a la hora de crear y contratar servicios para gestionar la información de investigación.

En particular, los Principios Rectores formulados en este documento pretenden ayudar a:

Orientar a las instituciones académicas en la toma de decisiones sobre la gestión de la información de la investigación en sus organizaciones Formar un marco colectivo en el que las instituciones académicas formulen conjuntamente la política y dirijan las inversiones en infraestructura Proporcionar reglas de compromiso claras para las colaboraciones que impliquen datos y metadatos académicos financiados con fondos públicos.

l documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo holandés sobre la gestión responsable de la información y los datos de investigación. Este grupo de trabajo fue creado a principios de 2020 por la Asociación de Universidades de los Países Bajos (UNL), la Federación de Centros Médicos Universitarios de los Países Bajos (NFU) y el Consejo de Investigación de los Países Bajos (NWO) para abordar cuestiones relacionadas con el uso responsable de la información de investigación y el papel de los proveedores comerciales de terceros en particular.