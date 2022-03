Se ha comprobado que los libros impresos mantienen una ventaja sobre los electrónicos

Print books found to be keeping an edge over e-books, but Jefferson Library can provide both By Chris Smith | Contributing writer MAR 11, 2022 – 6:45 AM

Durante la reciente pandemia, los usuarios de las bibliotecas de todo el país dieron rienda suelta a sus hábitos de lectura utilizando los servicios en línea de sus bibliotecas. En otras palabras, sacaron libros electrónicos y los leyeron con sus dispositivos electrónicos.

Sin embargo, una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew reveló que los libros impresos siguen manteniendo una fuerte ventaja para los lectores y es probable que sigan siendo populares durante bastante tiempo.

Según la encuesta de Pew

El 72% de los adultos estadounidenses leyó un libro en algún formato durante el último año

El 65% de los encuestados leyó un libro en los últimos 12 meses

El 37% de los estadounidenses lee libros impresos

El 28% lee tanto libros impresos como electrónicos

El 7% sólo lee libros electrónicos

Otras estadísticas interesantes:

Los libros impresos se venden más que los electrónicos por un margen de 4 a 1. En 2020 se vendieron 191 millones de libros electrónicos en Estados Unidos.