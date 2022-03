Las escuelas de Estados Unidos están retirando silenciosamente libros sobre raza, género e identidades LGBTQ de sus bibliotecas para no atraer la controversia

Samantha Hull sostiene tres libros que fueron retirados sin previo aviso de una escuela en el condado de Lancaster, Pensilvania. (Kyle Grantham para The Washington Post)

Schools nationwide are quietly removing books from their libraries

Meet the librarians fighting bans and scrambling to preserve children’s freedom to read

By Hannah Natanson. The Washington Post March 22, 2022

Samantha Hull estaba de vacaciones cuando recibió la llamada sobre los libros desaparecidos. Ocho títulos había desaparecido aparentemente de la noche a la mañana, según le dijo a Hull una ayudante escolar aterrada, de las estanterías de una escuela primaria en uno de los 22 distritos que Hull supervisa como copresidenta de un grupo que representa a los bibliotecarios escolares de los condados de Lancaster y Líbano, en Pensilvania. Los libros incluían títulos como «En mi mezquita», que instruye a los niños sobre el islam; «Un lugar dentro de mí», que cuenta el ajuste de cuentas de un estudiante negro con un tiroteo policial; y «Cuando Aidan se convirtió en un hermano», cuyo protagonista es un niño transgénero.

Hull, de 33 años, no podía entenderlo: Ninguno de esos libros había sido cuestionado formalmente por los padres, a pesar de que ella sabía que los activistas de todo el país estaban apuntando a libros con discusiones sobre la raza, el género y las identidades LGBTQ para su eliminación. El creciente furor nacional ya había llegado al rincón de Hull en Pensilvania: Los padres de un instituto del condado de Lancaster, dijo, habían solicitado la eliminación de «Gender Queer», una memoria sobre la no binación, y «Lawn Boy», una novela para jóvenes que incluye la descripción de un encuentro sexual entre dos chicos.

Poco a poco -a lo largo de meses de reuniones, investigaciones y conversaciones secretas con los temerosos bibliotecarios de sus condados- llegó a comprender la inquietante realidad. Los gestores, temerosos de atraer la controversia, retiraban silenciosamente los libros de las estanterías de las bibliotecas antes de que pudieran ser cuestionados.

Entrevistas con bibliotecarios de ocho estados y casi una docena de distritos revelaron historias similares que describen como una imagen sombría de su profesión, ya que se preocupan y luchan contra la limitación de la libertad de lectura de los escolares estadounidenses.