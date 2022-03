Normas internacionales para la alfabetización informacional

Sanches, T., Antunes, M. L., & Lopes, C. (2022). International standards for information literacy: The inspiration for national practices. LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries, 32(1), 1-22. https://doi.org/10.53377/lq.11131

Los bibliotecarios que trabajan en la educación superior quieren apoyar a los estudiantes en la realización de su trabajo académico, basado en el buen uso de la información. Para ello, necesitan conocer los cambios pedagógicos emergentes que pueden aprovechar a la hora de diseñar sus cursos, integrando estos conocimientos en una oferta formativa más segmentada, clara y objetiva, basada en las referencias internacionales, publicadas en las últimas décadas, desde los Estándares ACRL, hasta el Marco ACRL.

La atención prestada a estos documentos puede preparar a los bibliotecarios para la necesaria actualización de competencias, apoyando la innovación y el logro de las mejores prácticas. Este trabajo pretende sistematizar la evolución de los conceptos y prácticas de las directrices de alfabetización informacional en la educación superior e identificar su inspiración para la creación de directrices portuguesas. Se realizó un inventario exploratorio de las asociaciones internacionales de información para identificar las directrices de alfabetización informacional. El análisis de contenido de estas directrices permitió identificar las tendencias pedagógicas en la actuación de las bibliotecas y sus profesionales. Los contenidos analizados muestran una evolución interpretativa de las directrices, convergiendo en el Marco de la ACRL y en los contenidos de las recomendaciones portuguesas para las bibliotecas académicas para el período 2020-2022. Es evidente que la actualización de las competencias de los bibliotecarios requiere no sólo conocer las tendencias del sector, sino también transformarlas en buenas prácticas y recomendaciones adecuadas al contexto nacional.

