González García, Pedro. Informatización del Archivo General de Indias: estrategias y resultados. Madrid: ANABAD, 1999

Texto completo

En los diez últimos años la informatización del Archivo General de Indias (A.G.I.) en Sevilla ha sido un importante punto de atención para los profesionales como gran proyecto de aplicación de tecnologías informáticas a archivos históricos. Hans Rütimann y Stuart Lynn realizaron en 199 1 un informe para la Commission on Preservatia n and Access, analizando ventajas y problemas y concluyendo sobre el interés del mismo como modelo para otros proyectos: « … there is much to learn for other applications»’ ; JeanPaul Oddos publicaba un nuevo informe sobre el proyecto en el Boletín de la Biblioteca de Francia en 1994, con una valoración muy positiva en unas conclusiones tituladas «Une démarche exemplaire»’; Christopher Kitching, en un informe RAMP de la UNESCO comentaba el interés de la profesión en los resultados del proyecto: «its resulls will be eagerly awaited by !he archival world»’. También Charles Kesckeméti, Secretario General del Consejo Internacional de Archi vos, en su intervención en el acto de Apertura oficial del Sistema bajo la presidencia de SS.MM. los Reyes de España