Immersive Scholar: una guía para la documentación y publicación de trabajos académicos basados en la experiencia.

Abigail E. Mann, & Micah Vandegrift. Immersive Scholar: A Guidebook for Documenting and Publishing Experiential Scholarship Works. NC State University Libraries, 2021

A Guidebook for Documenting and Publishing Experiential Scholarship Works ofrece un modelo para bibliotecarios, tecnólogos y académicos que colaboran en la producción de nuevas formas de proyectos académicos, especialmente los diseñados para espacios inmersivos o de gran escala. Nacido de Immersive Scholar, una subvención de tres años a las bibliotecas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte por parte de la Fundación Andrew W. Mellon, los estudios de caso y los principios expuestos en esta guía destacan las oportunidades pragmáticas y no técnicas para integrar la beca experimental en el ecosistema académico actual. Tomando como base la literatura y las ideas de las humanidades digitales, la ciencia abierta, la preservación del software y la publicación académica, los autores presentan una perspectiva equilibrada entre la teoría y la aplicación. Esta guía, junto con otros recursos de Immersive Scholar, constituye la base de un conjunto de herramientas para conceptualizar, construir, mostrar y compartir la investigación en el amplio y variado mundo del trabajo visual, inmersivo y experimental a gran escala.