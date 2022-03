Las bibliotecas son más populares que nunca, pero los trabajadores de las mismas no ganan sueldos dignos

Libraries are more popular than ever and library workers don’t earn livable wages: the state of u.S. Public libraries

Book Riot, Kelly Jensen feb 9, 2022

Una nueva mirada a los datos anuales proporcionados por el informe Public Libraries Survey del Institute of Museum and Library Services, realizada por el sitio web WordsRated, una organización de investigación no comercial centrada en los libros, la lectura y la edición, ofrece una visión amplia del estado de las bibliotecas públicas de Estados Unidos desde 1992. Entre algunas de las principales conclusiones se encuentra que el uso de las bibliotecas de manera presencial ha disminuido, mientras que la popularidad del uso de las bibliotecas -gracias al acceso digital- está en su punto más alto. Las bibliotecas dependen menos que nunca de la financiación gubernamental y, tal vez como resultado, los sueldos de los trabajadores están por debajo de un salario digno.

El estudio completo puede consultarse en WordsRated. El equipo exploró más de 12,5 millones de datos, recopilando tres décadas de trabajo para aclarar las tendencias, ideas y cambios en el uso de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. He aquí un vistazo a los aspectos más destacados.

¿SE ESTÁN MURIENDO LAS BIBLIOTECAS?

Según las cifras, la respuesta es no. Lo que sí ha cambiado es la forma en que los ciudadanos utilizan sus bibliotecas.

El año de mayor uso de las bibliotecas en persona fue 2009, con 1.590 millones de visitantes. Esa cifra aumentó más del 34% desde 1992. Desde 2009, sin embargo, las visitas en persona han disminuido un 21%, con 1.250 millones de visitas a bibliotecas en persona en 2019. Hay una media de 3,85 visitas por persona en Estados Unidos.

No sólo han disminuido las visitas en persona. También lo han hecho las retiradas de libros. Sin embargo, ha habido una pequeña disminución, con 1.830 millones de artículos físicos prestados en 2019.

Cualquiera que haya pasado tiempo con las bibliotecas públicas, especialmente en la última década, sabe que el acceso digital ha experimentado un enorme crecimiento. WordsRated encontró que el uso total de la colección de la biblioteca -es decir, tanto física como digital- alcanzó un máximo histórico de 2.980 millones en 2019. Eso representa un crecimiento del 153% en las colecciones digitales desde 2013.

El año 2019 también fue el pico de tener una tarjeta de biblioteca: Hubo 174,23 millones de titulares registrados en todo Estados Unidos. En otras palabras, casi el 54% de todos los estadounidenses tienen una tarjeta de biblioteca.

Las bibliotecas están lejos de morir.

¿QUÉ ES LO QUE LA GENTE PIDE PRESTADO Y HACE EN LAS BIBLIOTECAS? USO DE LA COLECCIÓN

En 2019, el titular medio del carné de la biblioteca utilizó casi 17 artículos cada año. Esto supone un aumento de casi el 11% desde 2014.

El tamaño de las colecciones de las bibliotecas también ha aumentado desde entonces, con un pico de 1.880 millones de artículos en 2018 (y un descenso moderado a 1.770 millones en 2019 -esto puede deberse a los cambios en los desafíos del préstamo de libros electrónicos, entre otras razones relacionadas con los derechos digitales). Las colecciones digitales representan más de la mitad de las colecciones de las bibliotecas.

En 2009, los materiales no digitales constituían el 98% de la colección de una biblioteca. En 2019, esa cifra era del 45%.

No es de extrañar, entonces, que los libros físicos ya no constituyan la mayor parte de las colecciones de las bibliotecas. Ahora representan aproximadamente el 39% de la colección, mientras que los libros electrónicos ahora equivalen a 1/3 de la colección. El audio físico y el digital suponen alrededor del 25% de la colección, mientras que el resto de la colección procede del vídeo.

El uso de las colecciones digitales está en un máximo histórico del 37%. Es el triple que en 2013. No es de extrañar que, aunque las colecciones de libros electrónicos hayan aumentado, también lo haya hecho su uso. Posteriormente, el descenso de los libros físicos está relacionado con el descenso de los préstamos de libros físicos.

Pero en términos de préstamos, se toman más libros físicos que digitales, con aproximadamente 5,6 libros físicos prestados por persona al año y 3,5 digitales.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

La programación de actividades en las bibliotecas se ha duplicado desde 2004, con casi 6 millones de programas bibliotecarios ofrecidos en 2019. Más de la mitad de esos programas son para niños, y los programas para jóvenes son los que más han crecido, con un 40,5% de crecimiento en la oferta desde 2014. Las bibliotecas públicas tienen un promedio de unos diez programas por cada 1.000 personas. Más personas asisten a los programas de las bibliotecas que nunca antes. 125,5 millones de personas asistieron a programas, un aumento de más del 23% desde 2014.

En otras palabras, 21 personas de media asisten a cada programa de la biblioteca. Los programas de actividades representan el 10% de todas las visitas a las bibliotecas. Los datos sugieren, además, que la programación de actividades de las bibliotecas no solo representa las visitas a la biblioteca, sino también la circulación por persona.

Las bibliotecas también están cubriendo importantes necesidades tecnológicas en sus comunidades, incluso a través del wifi. En el informe completo se ofrecen más datos sobre la tecnología de las bibliotecas.

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y EL DINERO

EL PANORAMA GENERAL

El 2019 fue el año más caro para administrar una biblioteca, con un costo total en todo el país de 13,4 mil millones de dólares. El promedio de gastos de funcionamiento por biblioteca fue de aproximadamente 766.000 dólares, un aumento con respecto a 2014. Nada de esto es sorprendente, dado el aumento del coste de todos los bienes y servicios durante este tiempo.

El costo anterior es una triplicación de los gastos desde 1992.

Los gastos administrativos de la biblioteca – es decir, el personal – fueron los más altos de todos. Suponen el 66% de todos los gastos.

Las colecciones de las bibliotecas supusieron un coste de 1.450 millones de dólares en 2019, la cifra más alta registrada. Los libros electrónicos y los audiolibros digitales representan un tercio de esos gastos.

El precio medio de un artículo de la colección fue de 0,81 dólares, casi un 40% menos que en 2010. El coste medio de un libro físico aumentó desde 2003 en un 10%, pero el coste por artículo de los digitales descendió. Los libros electrónicos y los audiolibros digitales han sido un punto de dificultad para las bibliotecas públicas, sobre todo en los últimos cinco años, ya que el acceso y los modelos de suscripción los convierten en un producto de primera calidad.

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS BIBLIOTECAS

Aunque nunca ha habido más bibliotecas públicas en EE.UU. -casi 17.500, o una media de 5,4 bibliotecas por cada 100.000 habitantes-, los salarios de los trabajadores de las bibliotecas van a la zaga. Hay unos 144.600 trabajadores de bibliotecas en todo el país, de los cuales el 35,4% son bibliotecarios (y sólo 2/3 de los que tienen un máster en biblioteconomía, unos 34.000).

El personal medio de las bibliotecas en Estados Unidos en 2019 ganó 44.700 dólares en bruto. Puede que el salario medio haya aumentado en la última década, pero esa cifra sigue representando que el personal de las bibliotecas cobra un 35% por debajo de un salario digno para una familia de tres miembros, compuesta por dos adultos trabajadores y un niño.

Sólo tres estados pagan a los trabajadores de las bibliotecas un salario digno de media. Esos estados son Washington, Nevada y California.

Aunque los datos de este estudio son los que se comunican anualmente, la recopilación de WordsRated es una mirada clara a lo mucho que han crecido las bibliotecas, se han adaptado y han satisfecho las necesidades de la gente en todo el país. Pero, desgraciadamente, los que trabajan en esas bibliotecas aún no han sido remunerados por ese trabajo duro, comprometido y necesario.